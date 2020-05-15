Начальник Московского метрополитена Виктор Козловский сообщил агентству РИА "Новости" об изменении технологий уборки в столичном метро во время коронавирусной пандемии.
"С начала объявления пандемии московский метрополитен изменил всю технологию уборки. В первую очередь мы стали применять вещества по рекомендациям Роспотребнадзора. Это промывка тоннелей, обработка вентиляционных шахт, обработка служебных помещений, были закуплены оборудования, которые позволяют обрабатывать, проводить дезинфекцию", — сказал Козловский.
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