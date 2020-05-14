Больше 370 тысяч москвичей запросили социальные услуги на дом

За полтора месяца оказания социальных услуг на дому это стало очень распространенной услугой в Москве. За этот период жители столицы сделали более 370 тысяч заявок. Об этом рассказали в мэрии Москвы.

"Эпидемия коронавируса коснулась всех аспектов жизни города. Пока врачи день и ночь сражаются с инфекцией в больницах, социальные работники и волонтеры самоотверженно приходят на помощь тем, кто остался дома. На специальную горячую линию регулярно поступает огромное количество заявок от жителей. За прошедшие 1,5 месяца колл-центр принял уже более 370 таких обращений. Социальные помощники выполнили уже 90% всех заявок. Они вкладывают душу в свою работу и всегда стараются сделать чуть больше. Сейчас каждому жителю очень важно знать, что его не оставят без поддержки в трудную минуту", — сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Большинство заявок выполняются в тот же день. В основном их оставляют пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями, которым требуется уход и помощь, а выходить из дома запрещено. Помощь оказывают полторы тысячи волонтеров и 9,5 тысячи социальных работников. Чаще всего их просят приобрести и доставить лекарства, продукты питания, выгулять домашних животных, приобрести корм для них, вынести мусор. Ранее сообщалось, что москвичи, переболевшие коронавирусом, тоже вступают в ряды волонтеров. У них выработались антитела, а значит, они могут без риска для здоровья контактировать с теми, кто еще болеет.