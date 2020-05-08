Экс-"ковидные" больные станут волонтерами в Москве

Москвичи, которые вылечились от коронавируса, могут стать волонтерами. Им предложат ухаживать за теми, кто лечится от заболевания на дому.

С таким предложением выступила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы благодарны тем жителям, которые откликаются на наши призывы о помощи и готовы внести свой вклад в борьбу с коронавирусом в городе. Тех, кто уже переболел этой инфекцией, защищает иммунитет, а значит, они могут стать донорами или социальными волонтерами для тех, кто еще борется с болезнью, не рискуя своим здоровьем. Инициативу присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек", — пояснила вице-мэр.

Вчерашних больных дистанционно обучат, а их взаимодействие с теми, кто нуждается в помощи, будет идти четко по инструкциям, с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москве донорам, которые недавно переболели коронавирусом и решили поделиться своей плазмой с антителами, будут оплачивать такси. 270 человек уже стали донорами, еще 650 человек выразили готовность сдать плазму и сейчас проходят проверку.