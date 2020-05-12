В Чечне действует акция "Бесплатное такси для доноров"

Служба крови Чеченской Республики совместно с "Яндекс.Такси" запустила совместную социальную акцию "Бесплатное такси для доноров" в рамках проекта "Помощь рядом".

До 18 мая доноры получают специальные промокоды, которые позволяют им осуществить бесплатную поездку.