Служба крови Чеченской Республики совместно с "Яндекс.Такси" запустила совместную социальную акцию "Бесплатное такси для доноров" в рамках проекта "Помощь рядом".
До 18 мая доноры получают специальные промокоды, которые позволяют им осуществить бесплатную поездку.
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