В Москве ожидается существенно усиление ветра в воскресение. Об этом жителей столицы предупреждают в МЧС. Днем скорость ветра может достигать 17 метров в секунду.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 11:30 до 19:00 10 мая в Москве местами ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 12-17 метров в секунду", — сказано в сообщении ГУ МЧС по Москве.
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