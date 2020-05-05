Власти Крыма сообщают, что региональные предприятия готовы возобновить работу после продолжительной паузы, вызванной ограничительными мерами.
Министр финансов региона Ирина Кивико заявила, что уже 20,59 тыс. предприятий подали заявки о готовности начать работу.
"Данные заявки сообщают о готовности руководителя или бизнесмена соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора и брать на себя ответственность", — добавила чиновница.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Рустам Елбарисов, занимавший должность редактора сайта программы Елены Малышевой, рассказал о работе на телеведущую.