Предприятия Крыма готовы возобновить работу

Власти Крыма сообщают, что региональные предприятия готовы возобновить работу после продолжительной паузы, вызванной ограничительными мерами.

Министр финансов региона Ирина Кивико заявила, что уже 20,59 тыс. предприятий подали заявки о готовности начать работу.