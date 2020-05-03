Губернатор Подмосковья помог многодетной маме вернуться из Таиланда

В Москву и Петербург 292 человека вернулись вывозным рейсом из Таиланда. Одной из пассажирок удалось вылететь благодаря помощи губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, которому она написала письмо о своем желании вернуться на родину.

"Настроение у нас отличное. Мы очень счастливы, что вернулись домой — в Россию. Дети просто прыгали от радости с самолете. Мы очень благодарны губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву. Спасибо большое, что вы вернули нас домой", — рассказала "360" мать троих детей Дарья Лопатина.

Она также рассказала, что в Тайланде ей было очень трудно. Власти рекомендовали совсем не выходить из дома, поэтому многодетная мать целый месяц провела дома.