Глава региона Сергей Аксенов сообщил о том, что сегодня, в пятницу, скончался вице-премьер Крыма Павел Королев.

"Сегодня утром скончался наш коллега, заместитель председателя Совета министров Королев Павел Эдуардович. Он приехал в Крым из столицы, очень много сделал для республики Крым", — сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.