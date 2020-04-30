За минувшие сутки в России коронавирусная пневмония убила 108 человек. 65 из них - в Москве.
Таковы данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Несмотря на оптимистичные в целом прогнозы Кремля - их озвучил накануне в интервью RTVI пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - о том, что страна, кажется, вышла на плато пандемии, число зарегистрированных случаев продолжает расти - 5841 за 29 апреля.
Таким образом, по состоянию на утро четверга, 30 апреля, в России
По официальным данным в стране протестированы на коронавирусную инфекцию более 3,3 млн человек.
Как подчеркнул Песков, статистика пандемии отражает реальную картину в стране. Однако, у вирусологов несколько иная точка зрения.
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Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.