108 смертей за сутки. Песков надеется, что страна вышла на плато COVID

За минувшие сутки в России коронавирусная пневмония убила 108 человек. 65 из них - в Москве.

Таковы данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Несмотря на оптимистичные в целом прогнозы Кремля - их озвучил накануне в интервью RTVI пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - о том, что страна, кажется, вышла на плато пандемии, число зарегистрированных случаев продолжает расти - 5841 за 29 апреля.

Таким образом, по состоянию на утро четверга, 30 апреля, в России

99399 больных с коронавирусом,

из них выздоровели 10286 человек,

скончались - 972.

По официальным данным в стране протестированы на коронавирусную инфекцию более 3,3 млн человек.

Как подчеркнул Песков, статистика пандемии отражает реальную картину в стране. Однако, у вирусологов несколько иная точка зрения.

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