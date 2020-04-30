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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Вирусолог: Сколько реально зараженных COVIDом в России – не знает никто

Здоровье

В рейтинге стран по числу проведенных тестов на коронавирус Россия занимает второе место. На сегодняшний день, по данным Роспотребнадзора, у нас в стране проведено более 3,3 млн тестов, благодаря чему выявлено чуть меньше миллиона зараженных.

Хорошая такая цифра. Оптимистичная. Но что-то, по ощущениям, с ней не так.

Оказывается, врачам запрещено об этом говорить

"Правда.Ру" пообщалась с одним из московских врачей - вирусологов. Впервые, отметим, доктор попросил не указывать в материале его фамилию, потому что, по его словам, "излишняя откровенность не поощряется".

"У нас еще даже на этой эпидемии какой-то приказ навалился, что отвечать можно только по официальному запросу, поступающему через центральный аппарат", — сказал собеседник издания.

Что не так со статистикой

Поводом для разговора стал интерес "Правды.Ру" как раз-таки к правдивости точности цифр статистики — очень уж они красиво показывают число обследованных. Но ведь огромное количество людей сидит дома и добросовестно соблюдает самоизоляцию. Так вот их никто не обследует. А, учитывая тот факт, что сами медики, включая Роспотребнадзор, говорят о преобладании так называемых "бессимптомных" зараженных, получается, что количество инфицированных надо умножить… На сколько?

По словам вирусолога, этого не знает никто.

Роспотребнадзор, а за ним Голикова повторяют:

"мы провели столько-то тестов".

По отношению к кому они были проведены? Заметили? — ни разу это нигде не прозвучало.

  • Очевидно, что к прилетевшим из-за опасных стран вроде Италии и Китая. Но это не так много.
  • Медиков проверяют. Хорошо.
  • Ну чиновников.
  • Обращающихся к врачам.
  • Вероятно, тех, кто сам пришел в лабораторию.
  • К каким-то группам риска, например, в общежитиях, где люди плотно живут. Хотя сомневаюсь…

Кого еще? Говорят, больше 3 млн тестов по всей стране сделали…

К самоизолировавшимся точно домой не ходит никто

Здесь может быть какая-то логика, если люди действительно сидят дома, то вероятность заболеть у них намного меньше тех, кто сидит не дома. Но ведь достаточно, чтобы один выбежал на улицу и заразился, чтоб "цепная реакция" пошла. А уж если кто-то болеет бессимптомно и продолжает в тот же магазин, к примеру, ходить…

В общем, вот такая картинка со статистикой получается….

Темы коронавирус тестирование статистика тестирования
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