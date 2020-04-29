Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы умер от пневмонии

Николай Бреев, сын настоятеля столичного храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском районе сообщил о смерти своего отца Георгия Бреева.

Известно, что ранее у настоятеля диагностировали двухстороннюю пневмонию. Мужчина скончался в возрасте 83-х лет.