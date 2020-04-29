Николай Бреев, сын настоятеля столичного храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском районе сообщил о смерти своего отца Георгия Бреева.
Известно, что ранее у настоятеля диагностировали двухстороннюю пневмонию. Мужчина скончался в возрасте 83-х лет.
"Помолитесь о новопреставленном протоиерее Георгии, ушел ко Господу только что", — написал Николай Бреев на своей странице в социальной сети Facebook.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.