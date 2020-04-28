В России выявлено 6411 новых случаев коронавируса

Более 93,5 тысяч случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в России. Из них за последние сутки — 6411.

Как сообщает оперативный штаб, за истекшие 24 часа жертвами опасного заболевания стали 72 человека. Это новый антирекорд по стране. Всего с начала эпидемии число летальных исходов достигло 867.

Новые инфицированные выявлены в 83 регионах России. Как отмечают медики, более чем у 40% не было внешних признаков коронавируса.

С начала эпидемии медики сделали свыше 3,1 миллиона тестов

За сутки в России из больниц выписаны 1110 человек. С начала эпидемии полностью победить заболевание смогли 8456 пациентов.

По данным Роспотребнадзора, за сутки в России проведено 119 тысяч тестов на коронавирус. С начала эпидемии медики сделали свыше 3,1 миллиона тестов. Под наблюдением врачей на сегодняшний день остаются 192 тысячи человек.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 394 беременных женщин в России получили положительные тесты на коронавирус. В группу риска они не входят, так как нет доказательств заражения данным вирусом будущего ребенка через околоплодные воды.