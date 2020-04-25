Врачам и волонтерам обеспечили бесплатный велопрокат

Корреспондент телеканала "МИР 24" Ольга Жемчугова сообщила, что владельцы одного из сервисов по прокату велосипедов в Краснодаре запустили акцию для медиков и волонтеров. Для этой категории граждан велосипеды предоставляются совершенно бесплатно.

У некоторых врачей смены заканчиваются поздно ночью, у других могут только начаться в 4 утра. И самый выгодный способ добраться домой - это велосипед.

«Как начали выдавать пропуска в город, я воспользовался велосипедом, чтобы съездить в больницу, взять пропуск на машину, чтобы беспрепятственно добираться до работы», – рассказал врач Алексей Вергун.