Путин официально перенес дату окончания Второй мировой войны

Вторая мировая война завершилась не 2 сентября, а 3 сентября. В России официально изменили дату окончания боевых действий.

Соответствующий закон подписал сегодня Владимир Путин. Документ, устанавливающий новую дату дня воинской славы, размещен на портале правовой информации.

По мнению экспертов, закон устанавливает историческую справедливость. В этот день закончилась война СССР и Японии. Победа Советского Союза стала решающей в исходе Второй мировой войны.

Стоит отметить, что 3 сентября рассматривается как возможный день для проведения парада в честь 75-летия Победы. Такую инициативу, в частности, поддерживает президент Российской ассоциации героев, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Ранее президент подписал закон, который упрощает процесс получения иностранцами гражданства России. Согласно документу, теперь не требуется отказываться от предыдущего гражданства, нет необходимости перед получением гражданства жить в России пять лет и доказывать законность своих доходов.