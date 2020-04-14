Госдума перенесла дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября

Госдума России приняла законопроект, который устанавливает дату окончания Второй мировой войны 3 сентября. Также документ упраздняет ранее обозначенную в законодательстве дату для этого памятного дня — 2 сентября.