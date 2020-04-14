Госдума России приняла законопроект, который устанавливает дату окончания Второй мировой войны 3 сентября. Также документ упраздняет ранее обозначенную в законодательстве дату для этого памятного дня — 2 сентября.
"Новые нормы призваны укрепить исторические основы и патриотические традиции, сохранить историческую справедливость в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечить достойную памяти погибших при защите Отечества", — сказано в пояснительной записке к закону.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.