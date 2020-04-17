Ядерный удар США не был решающим для капитуляции Японии во Второй мировой войне. Пособники фашизма сдались после великолепной Манчьжурской наступательной операции 1945 года.
Такое мнение высказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
"Американцы сегодня пытаются и Запад пытается перелопатить историю и представить это так, что именно они были победителями во Второй мировой войне, и представить, в том числе, что американцы воевали против японцев. Но дело в том, что именно вступление Красной армии и великолепная Маньчжурская наступательная операция 1945 года означала, что Япония пошла на капитуляцию во Второй мировой войне. Не ядерный удар Америки, а именно вступление Советского Союза во Вторую мировую войну и великолепное наступление Красной Армии означает капитуляцию Японию. Дата 3 сентября означает именно это событие. И мы об этом должны помнить", — призвал историй.
Он напомнил, что 3 сентября обозначена как дата окончания войны с Японией и победы Советского Союза во Второй мировой войне. Решение принято президиумом Верховного Совета СССР.
"Вторая мировая война — это не прерогатива западных союзников. Вторая мировая война — это, прежде всего, Советский Союз и наша решающая роль в разгроме Германии", — подытожил Мягков.
Он также оценил, когда в России могут провести празднование в честь Дня Победы. По мнению эксперта, это может случиться 24 июня или 3 сентября.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.