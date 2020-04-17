Историк: Вторая мировая война – это не прерогатива западных союзников

Ядерный удар США не был решающим для капитуляции Японии во Второй мировой войне. Пособники фашизма сдались после великолепной Манчьжурской наступательной операции 1945 года.

Такое мнение высказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

"Американцы сегодня пытаются и Запад пытается перелопатить историю и представить это так, что именно они были победителями во Второй мировой войне, и представить, в том числе, что американцы воевали против японцев. Но дело в том, что именно вступление Красной армии и великолепная Маньчжурская наступательная операция 1945 года означала, что Япония пошла на капитуляцию во Второй мировой войне. Не ядерный удар Америки, а именно вступление Советского Союза во Вторую мировую войну и великолепное наступление Красной Армии означает капитуляцию Японию. Дата 3 сентября означает именно это событие. И мы об этом должны помнить", — призвал историй.

Он напомнил, что 3 сентября обозначена как дата окончания войны с Японией и победы Советского Союза во Второй мировой войне. Решение принято президиумом Верховного Совета СССР.

"Вторая мировая война — это не прерогатива западных союзников. Вторая мировая война — это, прежде всего, Советский Союз и наша решающая роль в разгроме Германии", — подытожил Мягков.

Он также оценил, когда в России могут провести празднование в честь Дня Победы. По мнению эксперта, это может случиться 24 июня или 3 сентября.