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Источник Правда.Ру

Получить гражданство России стало проще

Общество

Получение гражданства в России упростили. Теперь процедура для иностранцев будет проходить в упрощенном порядке. Соответствующий федеральный закон подписал сегодня президент России Владимир Путин.

Ознакомиться с документом можно на портале правовой информации. Основное нововведение заключается в том, что иностранцам для получения гражданства России не требуется отказываться от гражданства другого государства.

Для граждан Украины, Белоруссии, Казахстана и Молдавии отменили требование, по которому перед получением российского гражданства необходимо прожить в России не менее пяти лет. Кроме того, им не нужно подтверждать законные источники средств к существованию.

Стоит отметить, что наличие российского гражданства не гарантирует новым гражданам России никаких пособий. Так, пенсионеры получат пенсию по старости, размер которой составляет 6000 рублей. На материнский капитал рассчитывать тоже не приходится, если ребенок родился в другой стране.

Нововведение, однако, позволит статистически увеличить численность населения России.

Темы закон гражданство владимир путин
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