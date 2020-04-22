За все время пандемии коронавируса в Тверской области выявлено 365 случаев заражения. 27 человек были заражены за последние сутки, об этом сообщает областное правительство. О состоянии и местах заражения новых заболевших не сообщается.
"Все зараженные изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом — без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус", — говорится в сообщении.
МЧС советует приготовить документы и необходимые при госпитализации вещи