В Тверской области появились новые случаи заражения

За все время пандемии коронавируса в Тверской области выявлено 365 случаев заражения. 27 человек были заражены за последние сутки, об этом сообщает областное правительство. О состоянии и местах заражения новых заболевших не сообщается.