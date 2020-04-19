МЧС призывает приготовить документы и вещи на случай госпитализации

МЧС советует всем гражданам заранее подготовиться к госпитализации, если вдруг возникнет такая необходимость. В рекомендациях упоминается, что необходимо собрать личные вещи, посуду, тапочки, найти амбулаторную карточку и страховой полис.