МЧС советует всем гражданам заранее подготовиться к госпитализации, если вдруг возникнет такая необходимость. В рекомендациях упоминается, что необходимо собрать личные вещи, посуду, тапочки, найти амбулаторную карточку и страховой полис.
"В условиях распространения коронавирусной инфекции следует быть готовыми к ситуации, связанной с внезапным ухудшением состояния здоровья, и по медицинским показаниям — к госпитализации в лечебное заведение", — говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.
Борьба президента Лукашенко со здравым смыслом в период пандемии продолжается. Он юлит и выводит народ на субботник, войска - на парад, а детей - в школы.