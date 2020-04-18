C 22 апреля жители Москвы для проезда в общественном транспорте могут использовать только электронные карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии, и далеко не по худшему сценарию, как мы видим это, скажем, в Нью-Йорке, очень похожем на Москву по численности и структуре населения", — сообщил градоначальник.