По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, Россия внимательно следит за распространением COVID-19 в других странах и, основываясь на их методах борьбы и полученных результатах, принимает соответствующие меры.

"Мы очень чётко следим за тем, как развивается ситуация в мире. Поскольку мир вступил в эту борьбу раньше, чем Российская Федерация, и количество заболевших в ведущих странах мира нарастало раньше, чем в РФ, то мы могли видеть и корректировать свои меры, исходя из того, как ситуация там развивалась", — рассказала вице-премьер.