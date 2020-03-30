Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе с каждым днём будут усиливать меры по контролю над соблюдением карантина.

"Надеюсь, что к концу недели у нас будут информационные системы, которые позволят нам практически полностью контролировать передвижения граждан и профилактировать нарушения, которые могут возникать. Ждем также принятия федерального закона, который позволит более активно работать по этому вопросу", — заявил градоначальник.