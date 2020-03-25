На четыре тысячи рублей выросло пособие по безработице в России. Такое решение принял Владимир Путин.
Это связано с тем, что из-за распространения коронавируса часть россиян осталась без работы.
"Сейчас, за исключением некоторых категорий граждан, максимальная выплата по пособию по безработице ограничена суммой в 8 тыс. рублей в месяц. Предлагаю увеличить её до уровня МРОТ, то есть до 12 130 рублей", — заявил глава государства в ходе своего обращения к гражданам.
Ранее президент перенес на неопределенный срок голосование по поправкам в Конституцию и объявил следующую неделю нерабочей.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.