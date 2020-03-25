Семьям с детьми назначили дополнительные выплаты

С апреля по июнь включительно семьи с детьми в России будут получать дополнительные выплаты. Речь идет о тех, кто является получателем материнского капитала.

О нововведении заявил сегодня Владимир Путин в ходе обращения к народу.

"В ближайшие три месяца будем выплачивать семьям с правом на материнский капитал дополнительно по пять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно", — сообщил глава государства.

Ежемесячная мера социальной поддержки введена на фоне ситуации с коронавирусом.

Также в России следующая неделя объявлена нерабочей. Каникулы, которые начнутся с 28 марта по 5 апреля включительно, призваны сократить скорость распространения коронавируса в стране.