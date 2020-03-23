Военной техники на 15 млрд долларов продала Россия в 2019 году

Россия сохраняет ведущие позиции на мировом рынке вооружения. В прошлом году российскую военную технику приобрели 50 стран.

Об этом рассказал замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин.

"В сфере военно-технического сотрудничества Россия поддерживала контакты с доброй половиной государств мира. Около 50 стран были заказчиками продукции военного назначения российского производства. Объём экспорта продукции военного назначения составил свыше $15,2 млрд", — сообщил представитель военного ведомства.

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