Сразу девять распространителей фейков о коронавирусе выявили в Якутии

Несмотря на неоднократные призывы властей прекратить распространение фейков о коронавирусе и перестать нагнетать в и так непростое время панику, число желающих "покуражиться" меньше не становится.

В одной только Якутии правоохранители обнаружили в Интернете 286 не имеющих за собой ни слова правды "новостей".

Как сообщает сегодня Ольга Балабкина, зампред правительства региона, полицейские установили личности девятерых "фейкораспространителей".

"Сейчас в регионе разрабатывается алгоритм привлечения к ответственности тех, кто, распространяя такие "новости", сеет панику среди населения", — говорит Балабкина.

По ее словам, в разработке находится специальный сайт регионального правительства, аналог общероссийского стопкоронавирус.рф, на котором будет размещаться самая точная информация по ситуации с коронавирусом в Якутии.

"Пока же доверять можно только тому, что написано на порталах госвласти и Роспотребнадзора", — подчеркнула чиновница.

Напомним, что распространение заведомо ложной информации попадает под действие части 9 статьи 13. 15 КоАП РФ ("Злоупотребление свободной массовой информации") и наказывается штрафом до 300 тысяч рублей.

На прошлой неделе одно такое дело передано на рассмотрение в суд Приморья. Подробнее об этом читайте в материале на сайте.