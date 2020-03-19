Жительницу Приморья будут судить за распространение фейков в интернете

В отношении жительницы города Свободного Амурской области заведено дело по факту распространения недостоверной информации о коронавирусе.

Женщина в скором времени предстанет перед судом.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Факт распространения фейковой информации о коронавирусе был выявлен в ходе мониторинга сотрудниками полиции и ФСБ социальных сетей.

По данным полиции, жительница Свободного распространяла информацию о, якобы, большом количестве заразившихся коронавирусом в Амурской области.

"На женщину был составлен протокол об административном правонарушении по части 9 статьи 13. 15 КоАП РФ ("Злоупотребление свободной массовой информации"). Ей грозит штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении правоохранителей.

Напомним, что Роскомнадзор неоднократно предупреждал, что распространение недостоверной информации, которое "провоцирует общественное беспокойство" (попросту говоря, нагнетает панику — прим. ред) на фоне ситуации с пандемией коронавируса будет пресекаться. А СМИ и пользователи интернета, которые будут "пойманы за распространением фейков" — наказываться по всей строгости закона.

К слову, статья 13.15 КоАП, под которую подпадают данные противоправные действия, подразумевает наложение административного штрафа в размере

30 — 100 тыс. рублей — для физических лиц,

60 — 200 тыс. рублей — для должностных лиц,

200 — 500 тысяч — для юридических лиц.

С конфискацией предмета административного правонарушения.