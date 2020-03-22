Собянин опроверг слухи о дефиците продуктов в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице нет проблем с поставкам продуктов питания из-за мер, принятых для борьбы с коронавирусом. По словам градоначальника, на московских складах находится достаточное количество продуктов, чтобы обеспечить весь город.

"У нас на складах достаточно продовольствия, поэтому проблемы я не вижу", - сообщил глава города.

Собянин признал, что в Москве спрос на продукты увеличился, поскольку люди начали закупаться впрок из-за домашнего карантина.