Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице нет проблем с поставкам продуктов питания из-за мер, принятых для борьбы с коронавирусом. По словам градоначальника, на московских складах находится достаточное количество продуктов, чтобы обеспечить весь город.
"У нас на складах достаточно продовольствия, поэтому проблемы я не вижу", - сообщил глава города.
Собянин признал, что в Москве спрос на продукты увеличился, поскольку люди начали закупаться впрок из-за домашнего карантина.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.