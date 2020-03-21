Апрельская смена в лагере "Артек" отменили из-за коронавируса

Международный детский лагерь "Артек" отменил все образовательные программы в апреле из-за угрозы распространения коронавируса. Была отменена смена, которую планировалось провести со 2 по 23 апреля текущего года.

Сейчас лагерь "Артек" работает в штатном режиме. Решение было принято на основе рекомендаций оперативного штаба министерства просвещения и указом о введении в Крыму режима повышенной готовности.