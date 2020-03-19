Всех, кто приедет в Россию из-за границы, ждет карантин

Россияне, возвращающиеся в Россию из любых стран мира, должны пройти карантин. Две недели они должны находиться под наблюдением врачей.

Новое правило распространяется не только на Москву и Санкт-Петербург, но и на все регионы России. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По возвращении на Родину россиянам нужно позвонить на горячую линию, которая организована во всех субъектах страны, и сообщить, где они были, как долго, когда вернулись. После этого потенциальных пациентов на дому осмотрят врачи. Далее последует двухнедельная самоизоляция. Каждый получит оплачиваемый больничный лист.

Напомним, что сейчас в России выявлено 147 случаев заболевания коронавирусом. Один человек скончался.