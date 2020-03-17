Полтора миллиона медицинских масок в сутки производят в России

На круглосуточный режим работы перешли российские предприятия, производящие медицинские маски. Об этом сообщил Минпромторг.

В сутки производится около полутора миллионов масок. Ими уже обеспечили поликлиники и больницы.

"Сейчас предпринимаются меры по дальнейшему наращиванию производственных мощностей и координации логистики, чтобы бесперебойно доставлять эти маски и в аптечные сети", — заявили в министерстве.

Между тем на Украине активизировались контрабандисты медицинских масок. На минувших выходных таможенники пресекли попытку экспорта порядка 130 тысяч масок.