На круглосуточный режим работы перешли российские предприятия, производящие медицинские маски. Об этом сообщил Минпромторг.
В сутки производится около полутора миллионов масок. Ими уже обеспечили поликлиники и больницы.
"Сейчас предпринимаются меры по дальнейшему наращиванию производственных мощностей и координации логистики, чтобы бесперебойно доставлять эти маски и в аптечные сети", — заявили в министерстве.
Между тем на Украине активизировались контрабандисты медицинских масок. На минувших выходных таможенники пресекли попытку экспорта порядка 130 тысяч масок.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.