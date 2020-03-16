На Украине активизировались контрабандисты медицинских масок

Медицинские маски незаконно пытаются вывезти из Украины контрабандисты. Этот товар для преступников стал привлекательнее, чем сигареты.

Об этом сообщили в государственной таможенной службе страны.

"У нас за эти выходные маски стали более популярным товаром для контрабанды из Украины, чем сигареты. Только за выходные совместными усилиями остановлен экспорт около 130 тыс. штук масок различных типов", — рассказал глава ведомства Максим Нефёдов.

Он призвал граждан не нарушать закон и проявить социальную ответственность. Экспорт медицинских масок и других средств индивидуальной защиты запрещен на Украине с 11 марта.

Ранее сообщалось, что киевские власти запретили гражданам покидать территорию города. В Киев закрыт въезд, также нельзя выехать из страны.