Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, почему в Москве выпал снег. По его словам, осадки спровоцировали холодные воздушные массы с Севера.

"Перемещался хорошо выраженный холодный фронт. Очень теплая погода была, семь-девять градусов со знаком плюс, что необычно, поэтому когда к нам начали поступать вчера холодные массы с севера, то этот фронт был очень острым, потому что различие в температурах составляло минимум 10 градусов", - пояснил Вильфанд.

"В этих ситуациях происходит по клину, по фронтальному разделу быстрое перемещение воздушных масс. Они мгновенно остывают, на высоте 1,5 тысячи метров температура была уже 13 градусов, а на трех километрах было уже 20. И там происходила конденсация водяного пара, и он мгновенно превращался в снег и выпадал на землю. Было очень большое различие между температурами воздушных масс", - добавил специалист.