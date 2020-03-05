Новых случаев заражения коронавирусом в России нет

Число заболевших коронавирусом в России за сутки не изменилось. По-прежнему диагноз был поставлен шестерым пациентам.

Об этом сообщает Роспотребнадзор. Особое внимание было уделено приехавшим в Россию гражданам Китая. У 1314 человек были признаки ОРВИ. 938 из них уже выписаны.

Коронавирус не выявлен и у девяти пассажиров лайнера Diamond Princess, которые находились в карантине во Владивостоке.

"Вектор" прислал анализы: у всех девяти человек на коронавирус они отрицательные", — сообщили в минздраве Приморья.

Перед тем как выписать пациентов, анализы у них возьмут еще раз.

Ранее сообщалось, что за распространение фейковых новостей о коронавирусе в России грозит штраф до 100 тысяч рублей.