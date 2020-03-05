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Источник Правда.Ру

Фальшивые слухи о коронавирусе обойдутся распространителям в 100 тысяч

Общество

Информация о коронавирусе в России, которая распространяется посредством интернета, по большей части не соответствует действительности.

В частности, "сообщения" о десятках тысяч зараженных "в одной только Москве" — абсолютный фейк.

Напомним, что первыми расследованием "распространения слуха" занялась компания Group-IB, специализация которой — кибербезопасность (об этом подробнее — здесь).

Эти фейки уже вопрос Генпрокуратуры

Теперь, ввиду масштабности вбросов, к делу подключилась генпрокуратура РФ. И, как рассказал Андрей Иванов, официальный представитель ГП РФ, "обнаружила недостоверную информацию о нескольких десятках тысяч заболевших коронавирусом людей".

"Поскольку указанные сведения создают угрозу массового нарушения общественного порядка и безопасности, в Роскомнадзор внесено требование об ограничении доступа к ним", — сказал Иванов.

А поскольку распространение фейковых сообщений о коронавирусе подпадает под действие закона о недостоверной информации, то

  • те, кто этим занимается будут оштрафованы на 100 тысяч рублей.
Темы фейк штраф коронавирус андрей иванов генпрокуратура фальшивые слухи
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