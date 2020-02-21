Воздушную разведку у границ России вели 30 летательных аппаратов

22 самолета-разведчика были зафиксированы у границ России за минувшую неделю. Аналогичную работу провели и восемь беспилотников.

О разведывательной активности сообщает Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что ни одного нарушения границ не было. Для профилактики в воздух поднялись два российских истребителя.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что США уже обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа в предвыборной гонке. Американская разведка предупредила Конгресс, что Россия начала вмешиваться в предстоящие выборы президента Штатов.