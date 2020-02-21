22 самолета-разведчика были зафиксированы у границ России за минувшую неделю. Аналогичную работу провели и восемь беспилотников.
О разведывательной активности сообщает Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что ни одного нарушения границ не было. Для профилактики в воздух поднялись два российских истребителя.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что США уже обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа в предвыборной гонке. Американская разведка предупредила Конгресс, что Россия начала вмешиваться в предстоящие выборы президента Штатов.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.