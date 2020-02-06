В Крыму отремонтируют еще больше дорог и домов

Капитальный ремонт пройдет в еще большем количестве домов Крыма. На это будут выделены дополнительные средства из федерального бюджета.

Такое решение принял сегодня президент Владимир Путин.

Он также поручил изыскать допсредства на капитальный ремонт и строительство дорог на полуострове, — сообщает пресс-служба Кремля.

Первый ответ по ситуации президент ждет до 31 марта. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.