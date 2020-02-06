Капитальный ремонт пройдет в еще большем количестве домов Крыма. На это будут выделены дополнительные средства из федерального бюджета.
Такое решение принял сегодня президент Владимир Путин.
Он также поручил изыскать допсредства на капитальный ремонт и строительство дорог на полуострове, — сообщает пресс-служба Кремля.
Первый ответ по ситуации президент ждет до 31 марта. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.