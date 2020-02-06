Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Украина: Даже не предлагайте нам Крым! Мы не готовы его забирать!

Мир » Бывший СССР » Украина

Украина не готова забрать Крым себе, даже если Россия будет настаивать на его возвращении.

Такое заявление сделал Антон Кориневич, постпред президента Украины в республике Крым, в интервью изданию "Укринформ".

"Украинское государство не готово. Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим, нам еще работать и работать", — отметил украинский постпред.

В чем видят проблему киевские власти

По словам политика, на сегодняшний день Украина неспособна организовать работу органов государственной власти в Крыму: ни на местах, ни руководство из центра.

"Вот если агрессор — Российская Федерация — завтра уйдет из Крыма, у нас нет сценария интеграции полуострова в структуру Украины. Мы даже не имеем представления о первых шагах, которые необходимо в этом отношении предпринять. Я думаю, и СНБО, и Министерство временно оккупированных территорий, и силовики должны иметь понимание, что именно сделает Украина, когда получит сигнал из Крыма. И самый сложный момент во всем этом — реинтеграция населения. Как общаться с нашими гражданами, которые столько прожили под оккупацией? Я не знаю. И никто на Украине не знает", — говорит Кориневич.

Как быть с населением - "Слуга народа" уже знает

Впрочем, думается, что вот в последнем моменте он несколько лукавит. Как общаться с гражданами, которые однажды выразили несогласие с позицией официального Киева, прекрасно знают в "Слуге народа". И на недавнем заседании Рады депутат от этой партии высказалась предельно ясно.

Об этом подробнее читайте в материале на сайте.

Темы крым украина антон кориневич
Актуальная аналитика
Формула небес
Разноцветная формула любви Боба Марли - Гороскоп дня
Изобретения. Наука и техника
Facebook и жизнь: просветитель Марк встревожил РПЦ
Экономика и бизнес
Коронавирус: чем он опасен для мировой экономики
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Автомобиль совершил наезд на группу пешеходов в Иерусалиме ВИДЕО
Раскол в "Слуге народа": платить или не платить пенсии жителям Донбасса
Американский вице-адмирал обеспокоен безопасностью своих моряков
Украина: Даже не предлагайте нам Крым! Мы не готовы его забирать!
У россиян на задержанном в Японии судне коронавирус не выявлен
Гонконг отгораживается карантинной зоной от остального Китая
Турецкий самолет совершил жесткую посадку. Есть жертвы
"Слуга народа": никаких пенсий тем, кто симпатизирует России. ВИДЕО
Новый день - новые жертвы: еще 73 жизни унес коронавирус в Китае
Празднующий победу Трамп выступит с заявлением по импичменту
Последние материалы
Автомобиль совершил наезд на группу пешеходов в Иерусалиме ВИДЕО
Раскол в "Слуге народа": платить или не платить пенсии жителям Донбасса
Американский вице-адмирал обеспокоен безопасностью своих моряков
Украина: Даже не предлагайте нам Крым! Мы не готовы его забирать!
У россиян на задержанном в Японии судне коронавирус не выявлен
Гонконг отгораживается карантинной зоной от остального Китая
Турецкий самолет совершил жесткую посадку. Есть жертвы
"Слуга народа": никаких пенсий тем, кто симпатизирует России. ВИДЕО
Новый день - новые жертвы: еще 73 жизни унес коронавирус в Китае
Празднующий победу Трамп выступит с заявлением по импичменту
Популярное
Мир. Новости мира
Драка пилотов и холод в салоне: Париж не хотел отпускать борт в Москву

Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.

Драка пилотов и холод в салоне: Париж не хотел отпускать борт в Москву
В Балаклаве обнаружили арсенал с оружием XV века
Прошлое
В Балаклаве обнаружили арсенал с оружием XV века
Дерматология
Папилломы жгут, бьют током и отрезают
Новости спорта
FIS: не хотим превращать лыжные гонки в соревнование России и Норвегии
Соломон Соловьев Разноцветная формула любви Боба Марли - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Facebook и жизнь: просветитель Марк встревожил РПЦ Василий Амирджанов Петр Фадеев Коронавирус: чем он опасен для мировой экономики Петр Фадеев
Комментарии
Игры с огнем: ответ России на запуск ядерной ракеты США гарантирован
Украина: Даже не предлагайте нам Крым! Мы не готовы его забирать!
Волочкова проведет первую брачную ночь во дворце Петербурга
Светская Россия: Бога могут закрепить в Конституции
Как власть рушит общество и пытается откупиться
Как власть рушит общество и пытается откупиться
Все кому не лень рвутся править Конституцию: теперь вот и Михалкова
Ксению Собчак сняли с рейса в столичном аэропорту
Ксению Собчак сняли с рейса в столичном аэропорту
Почему NASA скрывает достоверную информацию о Марсе?
Российским туристам не нравится досмотр личных вещей в аэропорту
По американской выборной примете Трамп останется
Николай Платошкин: надо не Госсовет усиливать, а Совфед ликвидировать
Светская Россия: Бога могут закрепить в Конституции
Светская Россия: Бога могут закрепить в Конституции
Собчак выбрала для нового дома похожую на гроб ванну
Путин назвал секрет своей молодости
Астролог Чудинов: май 2020 года открывает окно в будущее
Ужесточение политики Минфина к внешним должникам дало первые результаты
Белорусский эксперт: Москва и Минск на грани "грандиозного конфликта"
Тысячи россиян выступили за изгнание Венедиктова из России
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ