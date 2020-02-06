Украина не готова забрать Крым себе, даже если Россия будет настаивать на его возвращении.
Такое заявление сделал Антон Кориневич, постпред президента Украины в республике Крым, в интервью изданию "Укринформ".
"Украинское государство не готово. Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим, нам еще работать и работать", — отметил украинский постпред.
По словам политика, на сегодняшний день Украина неспособна организовать работу органов государственной власти в Крыму: ни на местах, ни руководство из центра.
"Вот если агрессор — Российская Федерация — завтра уйдет из Крыма, у нас нет сценария интеграции полуострова в структуру Украины. Мы даже не имеем представления о первых шагах, которые необходимо в этом отношении предпринять. Я думаю, и СНБО, и Министерство временно оккупированных территорий, и силовики должны иметь понимание, что именно сделает Украина, когда получит сигнал из Крыма. И самый сложный момент во всем этом — реинтеграция населения. Как общаться с нашими гражданами, которые столько прожили под оккупацией? Я не знаю. И никто на Украине не знает", — говорит Кориневич.
Впрочем, думается, что вот в последнем моменте он несколько лукавит. Как общаться с гражданами, которые однажды выразили несогласие с позицией официального Киева, прекрасно знают в "Слуге народа". И на недавнем заседании Рады депутат от этой партии высказалась предельно ясно.
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