Украина: Даже не предлагайте нам Крым! Мы не готовы его забирать!

Украина не готова забрать Крым себе, даже если Россия будет настаивать на его возвращении.

Такое заявление сделал Антон Кориневич, постпред президента Украины в республике Крым, в интервью изданию "Укринформ".

"Украинское государство не готово. Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим, нам еще работать и работать", — отметил украинский постпред.

В чем видят проблему киевские власти

По словам политика, на сегодняшний день Украина неспособна организовать работу органов государственной власти в Крыму: ни на местах, ни руководство из центра.

"Вот если агрессор — Российская Федерация — завтра уйдет из Крыма, у нас нет сценария интеграции полуострова в структуру Украины. Мы даже не имеем представления о первых шагах, которые необходимо в этом отношении предпринять. Я думаю, и СНБО, и Министерство временно оккупированных территорий, и силовики должны иметь понимание, что именно сделает Украина, когда получит сигнал из Крыма. И самый сложный момент во всем этом — реинтеграция населения. Как общаться с нашими гражданами, которые столько прожили под оккупацией? Я не знаю. И никто на Украине не знает", — говорит Кориневич.

Как быть с населением - "Слуга народа" уже знает

Впрочем, думается, что вот в последнем моменте он несколько лукавит. Как общаться с гражданами, которые однажды выразили несогласие с позицией официального Киева, прекрасно знают в "Слуге народа". И на недавнем заседании Рады депутат от этой партии высказалась предельно ясно.

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