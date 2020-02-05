Мишустин: россияне должны быть уверены в завтрашнем дне

Уверенность в завтрашнем дне должна вернуться к россиянам. Такую задачу перед правительством поставил Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что это главная и важнейшая задача.

"Наша основная задача - это создание у людей уверенности в завтрашнем дне", - сказал Мишустин.

Свое мнение председатель кабинета министров России озвучил на совещании у президента Владимира Путина. Он также подчеркнул, что все члены правительства готовы к выполнению поручений главы государства. В ответ Владимир Путин подчеркнул, что в первую очередь положительные изменения в стране должны почувствовать рядовые граждане.