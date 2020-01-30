Президент поставил жесткие сроки, но в них необходимо уложиться

Несмотря на то что для выполнения поставленных президентом в Послании Федеральному собранию задач назначены "жесткие сроки", они должны соблюдаться. И задача каждого ответственного лица — не только исключить срывы, но и выполнить все максимально качественно.

Такое заявление сделал премьер-министр российского правительства на сегодняшнем заседании кабинета министров.