Несмотря на то что для выполнения поставленных президентом в Послании Федеральному собранию задач назначены "жесткие сроки", они должны соблюдаться. И задача каждого ответственного лица — не только исключить срывы, но и выполнить все максимально качественно.
Такое заявление сделал премьер-министр российского правительства на сегодняшнем заседании кабинета министров.
"Крайне важно внимательно подойти к выполнению нацпроектов и перечню мер по реализации задач, поставленных в Послании президента. Скажу сразу: сроки достаточно жесткие, но они должны соблюдаться неукоснительно, и опоздания, и срывы должны быть исключены, а исполнение поручений должно быть на самом высоком уровне, этого от нас ожидают люди", — цитирует слова Михаила Мишустина РИА "Новости".
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.