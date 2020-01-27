Жительница Ставрополя Ирина Лобач, которая выдавала себя за профессионального косметолога, получила наказание в виде четырех лет колонии общего режима. Суд вынес такой приговор после того, как женщина сделала "омолаживающие уколы" своей лучшей подруге — Елизавете Ткаченко.
"Уколы красоты" обернулись для девушки 15 операциями по сохранению здоровья. Потерпевшая могла лишиться зрения из-за загноившихся век, однако врачам удалось не допустить инвалидности Елизаветы Ткаченко.
Полицейские провели обыск в квартире Лобач и обнаружили шприцы с медикаментами, они лежали возле колбасы в холодильнике.
Российская фотомодель Оксана Воеводина рассказала о проблемах со здоровьем, с которыми она столкнулась после родов.