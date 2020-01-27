Лжекосметолога со Ставрополья приговорили к 4 годам колонии

Жительница Ставрополя Ирина Лобач, которая выдавала себя за профессионального косметолога, получила наказание в виде четырех лет колонии общего режима. Суд вынес такой приговор после того, как женщина сделала "омолаживающие уколы" своей лучшей подруге — Елизавете Ткаченко.

Опасные "уколы красоты"

"Уколы красоты" обернулись для девушки 15 операциями по сохранению здоровья. Потерпевшая могла лишиться зрения из-за загноившихся век, однако врачам удалось не допустить инвалидности Елизаветы Ткаченко.

Полицейские провели обыск в квартире Лобач и обнаружили шприцы с медикаментами, они лежали возле колбасы в холодильнике.