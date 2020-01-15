Огромные очереди выстраиваются в Екатеринбурге за... просрочкой

В Екатеринбурге возле помойки самого крупного магазина сети "Мегамарт" почти ежедневно можно наблюдать большие очереди. Это люди, желающие пополнить продуктовые запасы, которые ждут появления грузчиков, выбрасывающих из магазина "просрочку".

Об этом рассказывает местный instagram-канал blacklist_ekaterinburg.

По словам автора материала, люди — преимущественно пожилые — "роются в контейнерах, чтобы забрать домой выброшенные магазином продукты с истекшим сроком годности".

Мнения комментаторов публикации разделились:

одни считают, что на задний двор магазина людей привела "любовь к халяве";

другие — что "нет ничего страшного в просрочке: магазины выбрасывают нормальную еду";

третьи называют публикацию фейком.

Кстати, администрация магазина ситуацию не комментирует. А вот как сообщают городские СМИ, другие крупные торговые точки закрыли свои помойки на замок.

"И правильно сделали. Просрочка — не шутка. Мало ли…", — пишет в соцсети "ВКонтакте" пользователь под ником SUN.

Автор материала напомнил, что, по данным Росстата, в России живет 19,2 миллиона "бедняков". И это только по официальной статистике.