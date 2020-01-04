Федерация бокса России единственная из всех спортивных федераций подарила россиянам новую рождественскую традицию.
Как пишет "Ura.Ru", рождественские елки от Федерации бокса России (ФБР) могут стать большим праздником и в других регионах страны. За несколько дней в Москве масштабное мероприятие смогли увидеть более 100 тысяч посетителей. В нем принимают участие звезды мировой величины, и в развлечениях дети могут участвовать бесплатно.
"Елка от Федерации бокса России" будет работать до 9 января на площадке столичного "Центра Прогресса бокса". Аттракционы, горки, катания на оленях и собачьих упряжках, представления по мотивам русских сказок, кинотеатр, Дом Деда Мороза и многое другое — все это часть проекта Федерации.
Как отметил глава Федерации бокса России Умар Кремлев, этот благотворительный проект направлен на приобщение молодежи к спорту. В рамках проекта проводятся мастер-классы и открытые тренировки от именитых спортсменов страны, что привлекает интерес к спорту и вызывает гордость за достижения российских боксеров. В частности, одну из тренировок провел бывший чемпион мира по версиям IBF и WBA в первом тяжелом весе Денис Лебедев.
Он остался впечатлен: "Решение Федерации бокса России проводить такие елки для детей — очень хорошая идея, я эту инициативу полностью поддерживаю".
Мастер-классы также провели именитые спортсмены Александр Беспутин, Эдуард Трояновский, олимпийский чемпион 2012 года Егор Мехонцев, претендент на титул WBA в первом тяжелом весе Алексей Егоров, олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко.
Умар Кремлев рассказал о том, что дети и родители очень довольны таким форматом проведения новогодних праздников: "Мы хотим, чтобы региональные федерации также проводили такие масштабные мероприятия", — отметил Кремлев.
После вердикта ВАДА об отстранении России в международных турнирах, спортивная общественность сразу же подняла шум. Еще большую шумиху подняли иностранные СМИ, которые в целом посчитали решение ВАДА нелепым.