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Источник Правда.Ру

Первая Рождественская елка от ФБР собрала более 100 тысяч посетителей

Россия » Центр » Москва

Федерация бокса России единственная из всех спортивных федераций подарила россиянам новую рождественскую традицию.


Новогодняя Елка от Федерации Бокса России

Как пишет "Ura.Ru", рождественские елки от Федерации бокса России (ФБР) могут стать большим праздником и в других регионах страны. За несколько дней в Москве масштабное мероприятие смогли увидеть более 100 тысяч посетителей. В нем принимают участие звезды мировой величины, и в развлечениях дети могут участвовать бесплатно.

"Елка от Федерации бокса России" будет работать до 9 января на площадке столичного "Центра Прогресса бокса". Аттракционы, горки, катания на оленях и собачьих упряжках, представления по мотивам русских сказок, кинотеатр, Дом Деда Мороза и многое другое — все это часть проекта Федерации.

Как отметил глава Федерации бокса России Умар Кремлев, этот благотворительный проект направлен на приобщение молодежи к спорту. В рамках проекта проводятся мастер-классы и открытые тренировки от именитых спортсменов страны, что привлекает интерес к спорту и вызывает гордость за достижения российских боксеров. В частности, одну из тренировок провел бывший чемпион мира по версиям IBF и WBA в первом тяжелом весе Денис Лебедев.

Он остался впечатлен: "Решение Федерации бокса России проводить такие елки для детей — очень хорошая идея, я эту инициативу полностью поддерживаю".

Мастер-классы также провели именитые спортсмены Александр Беспутин, Эдуард Трояновский, олимпийский чемпион 2012 года Егор Мехонцев, претендент на титул WBA в первом тяжелом весе Алексей Егоров, олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко.

Умар Кремлев рассказал о том, что дети и родители очень довольны таким форматом проведения новогодних праздников: "Мы хотим, чтобы региональные федерации также проводили такие масштабные мероприятия", — отметил Кремлев.

Темы рождественская елка федерация бокса россии
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