Полиция Пензы проверит сообщения о мужчине, который был одет в костюм Деда Мороза и замечен за раздачей снюса детям.

"В СМИ и в социальных сетях была размещена информация о том, что неизвестный гражданин, облаченный в костюм Деда Мороза, возле гимназии №1 в городе Пензе раздавал несовершеннолетним снюсы под видом конфет. По данному факту в полицию заявлений не поступало. Сотрудники полиции в настоящее время проверяют данную информацию и устанавливают все обстоятельства случившегося", - утверждается в сообщении.