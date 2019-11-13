Пенсионерка с Алтая на коленях умоляла Медведева решить её проблему

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 13 ноября посетил село Санниково в ходе рабочей поездки на Алтай. Когда глава правительстве осматривал социальные объекты к нему подошла местная жительница и упала на колени с просьбой решить её проблему. Татьяна Кадукина попросила Дмитрия Медведева посодействовать в восстановлении горячего водоснабжения.

По словам женщины, с 2016 года её и два других дома остались без горячего водоснабжения, а местные власти не уделяют этой проблеме должного внимания, поэтому до сих пор в три дома не поступает горячая вода. После этого инцидента квартиру Татьяны Кадукиной посетил губернатор Алтая Виктор Томенко, который пообещал решить проблему.

Женщина также рассказала, что из-за отсутствия горячего водоснабжения жители домов покупают водонагреватели, которые нагружают проводку.

"Я была вынуждена обратиться к премьер-министру. Это крик души. Надеюсь, что теперь моя проблема будет решаться. Уже два года я не могу записаться на приём к губернатору. У меня на руках решение суда, согласно которому теплое водоснабжение должно подаваться в наши дома. Но оно не исполняется", - пояснила Кадукина.