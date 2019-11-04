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В Москве без происшествий завершился "Русский марш"

Россия » Центр » Москва print

В Москве завершился "Русский марш", который традиционно проводится националистами в День народного единства. В мероприятии приняли участие около двухсот человек. По сообщениям журналистов, участники марша выкрикивали самые разные лозунги: Сибирь - не Китай, освободить политзаключенных, отменить экстремистскую статью и другие.

Примерно за 40 минут колонна участников марша преодолела согласованный маршрут. Полиция никак в их действия не вмешивалась. На месте окончания марша продолжается небольшой митинг.

Темы москва митинг русский марш националисты день народного единства
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