Минфин предлагает сократить доли государства в компаниях до 50%

Министерство финансов РФ считает, что доля государства во всех отечественных компаниях, кроме оборонных, должна уменьшиться минимум до 50%.

Более того, в ведомстве полагают, что в ряде случаев долю государства нужно снизить до 25% или до нуля. Чиновников не устраивает тот факт, что в настоящее время приватизация идет очень медленными темпами.

Данную позицию озвучил заместитель министра Алексей Моисеев. Также он заявил о позиции ведомства по поводу необходимости проведения в РФ новой масштабной приватизации.

Несколько дней назад министр финансов РФ Антон Силуанов после встречи с Международного валютного фонда и Всемирного банка заявил о том, что скоро в России будет разработан амбициозный план приватизации.

В частности, сейчас рассматривает вопрос приватизации "Аэрофлота" и "Совкомфлота", сообщает "Национальная служба новостей".

Фото: minfin.ru

Читайте также:

Экономика России: приговор - приватизация

"Демиург приватизации" у Берлинской стены

Новая волна приватизации в России: грядет битва за «муниципалку»