Татарстан может перейти на собственное время

Если Татарстан откажется от московского времени и перейдет на собственное время, то последствия будут скорее отрицательные, чем положительные. Такое мнение высказал заведующий кафедрой географии и картографии Института управления, экономики и финансов КФУ, профессор, доктор географических наук Михаил Панасюк.

По его словам, истинное астрономическое время регионе не сильно отличается от московского, примерно на 40 минут. Однако сейчас все ведомства, предприятия и компании скорректированы со "столичным ритмом". В случае изменения времени придется проводить дополнительную корреляцию расписания движения самолетов и поездов.

Помимо этого, Панасюк призвал учитывать психологический фактор. Доктор географических наук утверждает, что люди уже привыкли жить по московскому времени, и в случае перехода на другой часовой пояс могут испытывать дискомфорт.

Однако Михаил Панасюк посчитал, что жителям региона необходимо самим решить стоит ли менять время или нет. Профессор предложил провести массовый опрос, чтобы определить актуальность данной темы.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, почему Москва не хочет переподписывать договор с Татарстаном о его особом статусе.

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