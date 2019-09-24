Театр на Урале оштрафован за неготовность к ядерной войне

Театр Екатеринбурга оштрафовали на 50 тысяч рублей за отсутствие необходимых припасов в случае ядерной войны. Об этом сообщил директор театра Николай Коляда. По его словам, местные власти включили театр в список предприятий, которые должны работать в случае "ядерного взрыва", однако администрацию театра не предупредили.

"Нас причислили к предприятиям, которые должны работать в случае ядерного взрыва, ну как заводы и прочие. Мы об этом не знали, поскольку никто не пожелал поставить нас в известность. В итоге у нас не оказалось тушенки и противогазов. Представляю, как в условиях ядерной войны мы зрителям спектакли показываем. У нас аншлаги, а все сидят в противогазах и едят тушенку", - написал Коляда в социальной сети.

Также директор театра сообщил, что изначально учреждение хотели оштрафовать на 200 тысяч рублей, но потом снизили сумму штрафа до 50 тысяч рублей. Примечательно, что, по словам Коляды, это сборы театра с одного спектакля. Пользователи соцсети предложили директору открыть сбор средств на уплату штрафа, но он отказался.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об интересной ситуации вокруг Большого театра. Находчивые "предприниматели" создали интернет-сайт, на котором продавали перекупленные в Большом театре билеты по настолько завышенным ценам, что у зрителей напрочь умирало желание приобщиться к искусству.

Читайте также:

Туристов в Венеции оштрафовали за купание в канале голышом