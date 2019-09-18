Туристов в Венеции оштрафовали на три тысячи евро за купание в канале голышом. Инцидент произошел вечером 16 сентября.
Как уточняет телеканал CNN, двое мужчин разделись и прыгнули в воду недалеко от площади Святого Марка. Внимание полицейских привлекли крики прохожих, которые заметили голых людей в воде. Мужчин заставили выйти на берег, одеться и проследовать в отделение.
Нарушителями оказались футбольные фанаты. Они рассказали полицейским, что решили искупаться, поскольку "вечер выдался особенно теплым".
Напомним, в Венеции принят ряд ограничений, чтобы препятствовать неправомерному поведению туристов и уменьшить количество приезжих.
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